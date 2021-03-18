"Для мене було важливо, щоб ми виграли матч. Лаціо добре захищався, але я думаю, що перемога заслужена. Шкода, що ми знову пропустили. Наша атака дуже сильна, граємо ризиковано. Важливо, щоб ми продовжували грати так і захищалися, починаючи з гравців групи атаки, щоб чинити тиск на суперників.

Баварія – Лаціо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, час від часу у суперників будуть з'являтися моменти, але я хочу, щоб ми грали саме так. Жеребкування чвертьфіналу? Якщо я назву команду, з якою не хочу грати, то вона неодмінно випаде нам", – наводить слова Фліка офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Баварія вдруге обіграла Лаціо (2:1) та здобула путівку до наступного раунду Ліги чемпіонів.

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