Бавария принимала Лацио в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Похоже, что Лацио еще до матча опустил руки и не ожидал на камбэк в ответном матче.

Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты турнира

Еще до перерыва Левандовски вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. Во втором тайме ход игры особо не изменился. Подопечным Флика удалась образцовая конратака, которая завершилась вторым голом. Незадолго до финального свистка "орлы" отыграли один мяч.

Бавария пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв Лацио со счетом 6:2 по сумме двух матчей.

Бавария повторно обыграла Лацио и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов