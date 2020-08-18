Флик – о полуфинале с Лионом: Бавария родила во мне энтузиазм – я спокоен

"Моя команда меня убедила и родила энтузиазм. У нас великолепная атмосфера, высокий класс и высокая интенсивность на тренировках. Не знаю, нужно ли это команде, но я спокоен. Просто потому что знаю: моя команда максимально собранна и ставит большие цели.

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Мы понимаем, что все решается в одном матче, который начинается при счете 0:0. Нужно сыграть 90 минут так же интенсивно, как против Барселоны. С таким же драйвом и напором. У меня как у тренера есть выбор, это нормально. У нас классная команда, это дает мне различные опции и возможности. Я внимательно оценю последнюю тренировку и после этого вместе с тренерским штабом решу, кто выйдет в старте.

Надеюсь, мы хорошо проанализировали Лион. Представляем себе их уровень. Они прекрасно защищаются, очень компактно, держат большие силы за линией мяча и выполняют много беговой работы. Много мастеровитых исполнителей в атаке, поэтому очень важно принимать на поле верные решения", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Лион – Бавария состоится 19 августа, начало игры в 22:00.

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