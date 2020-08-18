Флік – про півфінал з Ліоном: Баварія породила в мені ентузіазм – я спокійний

"Команда мене переконала і породила в мені ентузіазм. У нас чудова атмосфера, високий клас і висока інтенсивність на тренуваннях. Не знаю, чи потрібно це команді, але я спокійний. Просто тому що знаю, що моя команда максимально зібрана і ставить собі великі цілі.

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Ми розуміємо, що все вирішується в одному матчі, який починається за рахунку 0:0. Потрібно зіграти 90 хвилин так само інтенсивно, як проти Барселони. З таким же драйвом. У мене є вибір, це нормально. У нас класна команда, це дає мені багато можливостей. Я оціню останнє тренування і після цього разом з тренерським штабом вирішу, хто вийде в старті.

Сподіваюся, ми добре проаналізували Ліон. Уявляємо собі їхній рівень. Вони прекрасно захищаються, дуже компактно, часто перебувають за лінією м'яча і виконують багато бігової роботи. Багато майстерних виконавців в атаці, тому дуже важливо приймати на полі правильні рішення", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліон – Баварія відбудеться 19 серпня, початок гри о 22:00.

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