Лион – Бавария: Гарсия рассказал, как планирует остановить мюнхенцев в полуфинале Лиги чемпионов

"Бавария – команда без слабых мест. Если бы вы посмотрели на нашу статистику и статистику Ман Сити перед четвертьфинальным матчем, то вы бы подумали, что мы ничего не сможем сделать.

Лион – Бавария: полуфинал Лиги чемпионов рассудит скандальный испанский арбитр

Если смотреть на статистику Баварии, то в этом плане ничего не изменилось. Но у нас точно такой же подход, как к другим матчам до этого. Мы аутсайдеры, но у нас такие же шансы выйти в финал. Если мы ими воспользуемся, то будем там. У Баварии нет слабых мест, но идеальных команд не существует.

Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распоряжаться мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Решение, как остановить Баварию, заключается в том, чтобы не дать слабину психологически. Сити забил больше сотни голов в чемпионате. Не смотрите слишком много на цифры. Если бы мы так делали, то остались бы в гостинице и посмотрели матч по телевизору", – цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Лион – Бавария состоится 19 августа, начало игры в 22:00.

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