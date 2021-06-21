Сборные Финляндии и Бельгии встречаются в третьем туре группы B. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры чемпионата Европы – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Финляндия – Бельгия стартовал в 22:00 по Киеву. Бельгийцы выиграли стартовые два матча и вышли в 1/8 финала, но поражение в Санкт-Петербурге отбросит их на второе место квартета В. Финны обыграли Данию и уступили россиянам – соответственно, ничья устроит Финляндию исключительно при условии победы Дании над Россией в параллельном матче.

Финляндия – Бельгия: анонс матча Евро-2020

Стартовые составы:

Финляндия: Градецки – Тойвио, Араюури, О'Шонесси – Райтала, Лод, Спарв, Камара, Уронен – Пукки, Похьянпало.

Бельгия: Куртуа – Боята, Денайер, Вермален – Троссар, де Брюйне, Витсель, Шадли – Доку, Лукаку, Э. Азар.