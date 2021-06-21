В рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Финляндии встретится с командой Бельгии. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Финляндия – Бельгия

21 июня, 22:00. Санкт-Петербург, Газпром Арена

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

После побед в двух стартовых турах наставник бельгийцев Роберто Мартинес может перевести дыхание. В поединке с Финляндией испанский специалист получил шанс провести ротацию. Теперь главному тренеру "красных дьяволов" нужно найти разумный баланс между отдыхом для ключевых исполнителей и предотвращением расхолаживания двигателя команды.

Мартинес анонсировал появление с первых минут раньше травмированных Витселя, де Брюйне и Эдена Азара. Зато костяк сборной Бельгии, очевидно, останется прежним. Место в воротах займет Куртуа, а в обороне под вопросом только выход Денайера, выглядевшего неубедительно против датчан. Карраско и Лукаку уйдут отдыхать, когда матч пойдет по сценарию бельгийцев. Тогда можно будет увидеть и Троссара с Батшуаи. Да и юный Доку готов заявить о себе.

Тем временем сборной Финляндии крайне необходимо набирать очки, чтобы продолжить борьбу на Евро-2020. Для "филинов", конечно, и появление на форуме стало достижением, но аппетит приходит во время еды. Сенсационная победа над Данией сделала финнов претендентами на выход в плей-офф. Теоретически путевку в 1/8 финала могут подарить и три очка, но надеяться на двойную благосклонность Фортуны (Россия должна не проиграть датчанам, чтобы Финляндия финишировала 3-й в квартете) будет сверхоптимистично.

Турнирное положение заставляет финнов играть более открыто, чем в стартовых турах. Творец сказки "филинов" Маркку Канерва может сменить акценты в игре своих подопечных, что станет неожиданностью для полурезервной Бельгии. Очный поединок с фаворитом группы может оказаться скупым на голевые моменты. Таким образом, реализация созданных Финляндией моментов выходит на первый план в борьбе за плей-офф.

Интересные факты

– Бельгия не побеждала сборную Финляндии с октября 1968 года, когда разбила скандинавов (6:1) в квалификации к ЧМ-1970 (+0, =3, -4)

– в отборе на Евро-2008 команды попали в одну группу и вдвоем не поехали на турнир в Австрии и Швейцарии;

– Кевин де Брюйне дебютировал за сборную Бельгии в спарринге против финнов в августе 2010-го в Турку (0:1).

Ориентировочные составы команд

Финляндия: Градецки – О'Шонесси, Араюури, Тойвио – Уронен, Камара, Спарв, Кауко, Райтала – Пукки, Лод

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Денайер, Вертонген – Менье, де Брюйне, Витсель, Карраско – Мертенс, Лукаку, Э. Азар

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Даже отдых для ряда игроков основы не лишает бельгийцев статуса фаворита противостояния. Команда Мартинеса обязана одержать победу на классе с быстрым решения судьбы поединка. Тогда тренерский штаб "красных дьяволов" сможет попробовать альтернативные игровые варианты – неоценимый опыт перед матчами на вылет. Положительный результат для Финляндии, в частности, и ничья, станет настоящим подвигом. Но ребята Канервы уже стали специалистами по крупным свершениям и настроены дать настоящий бой бронзовому призеру ЧМ-2018. Поэтому легкой прогулки у Бельгии не будет. Однако, победа должна быть за Азаром и компанией.