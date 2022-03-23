Финансовый фэйр-плей исчезнет – новые правила станут проблемой для клубов из Испании и Италии
УЕФА подготовил новый план финансового регулирования деятельности футбольных клубов.
Руководящий орган европейского футбола решил отказаться от правил финансового фэйр-плея. Ему на смену будут введены правила финансовой устойчивости, сообщает The New York Times.
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Новые нормы УЕФА предполагают, что клубы смогут тратить на футбольные нужды (зарплаты и трансферы) не более 70% доходов за три сезона. Воплотить мечту Александера Чеферина о "потолке заплат" не удалось из-за норм европейского трудового законодательства.
Аналитики The New York Times считают, что такая система регулирования будет способствовать богатым английским клубам, а остальным будет сложно вписаться в нормы. Прежде всего, это касается клубов из Испании и Италии, которые не зарабатывают на должном уровне.
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Чтобы позволить командам приспособиться к новым правилам, на время будут введены более мягкие требования: клубы смогут тратить до 90% доходов, и в течение трех сезонов эта цифра будет доведена до 70%. При определенных обстоятельствах может быть предоставлена возможность тратить до 10 миллионов долларов сверх нормы, при условии, что клуб имеет здоровую экономическую ситуацию, и не нарушал правила раньше.