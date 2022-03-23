Керівний орган європейського футболу вирішив відмовитися від правил фінансового фейр-плей. Йому на заміну будуть запроваджені правила фінансової стійкості, повідомляє The New York Times.

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Нові норми УЄФА передбачають, що клуби зможуть витрачати на футбольні потреби (зарплати і трансфери) не більше 70% прибутків за три сезони. Втілити мрію Александера Чеферіна щодо "стелі заплат" не вдалося через норми європейського трудового законодавства.

Аналітики The New York Times вважають, що така система регулювання посприяє багатим англійським клубам, а решті буде складно вписатися у норми. Передусім це стосується клубів з Іспанії та Італії, які не заробляють на належному рівні.

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Щоб дозволити командам пристосуватися до нових правил, на деякий час будуть запроваджені трохи м'якші вимоги: клуби зможуть витрачати до 90% доходів, і протягом трьох сезонів ця цифра буде доведена до 70%. За певних обставин може бути надана можливість витрачати до 10 мільйонів доларів понад норму, за умови, що клуб має здорову економічну ситуацію, і не порушував правила раніше.