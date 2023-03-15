ФИФА официально создала новый клубный турнир – известны дата старта и предварительный формат
На заседании Совета ФИФА объявили о запуске нового турнира. Его планируют проводить вместо Клубного чемпионата мира, который претерпел существенную реформу.
Начиная с 2025 года, Клубный чемпионат мира будет реформирован. Турнир будут проводить раз в 4 года, а участие в соревнованиях примут 32 команды со всех континентов мира.
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До сих пор Клубный Мундиаль проводился ежегодно. Вместо него ФИФА решила организовать новый регулярный турнир, в котором примут участие 6 команд. Это чемпионы главных клубных турниров во всех конфедерациях, а в финале победитель европейской Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в межконтинентальном плей-офф между другими конфедерациями.
Решающий поединок будет сыгран на нейтральном поле. Турнир планируется запустить в 2024 году. Другие детали касательно формата соревнований будут обнародованы позже, сообщает официальный сайт ФИФА.
Напомним, действующим победителем Клубного чемпионата мира является Реал, в финале обыгравший Аль-Хиляль (5:3).
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