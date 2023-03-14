Украина исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030 / Reuters

Марокко заменило Украину в совместной заявке с Испанией и Португалией для проведения ЧМ-2030, сообщает журналист Роб Харрис.

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Ранее сообщалось, что Испания и Португалия рассматривали вариант с заменой Украины на Марокко из-за скандалов вокруг президента УАФ Андрея Павелко, которого подозревают в мошенничестве и отмывании денег при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. На время расследования Павелко был временно отстранен от занимаемой должности.

Также отмечается, что заявка Марокко на ЧМ-2026 была отклонена из-за того, что страна не смогла выделить необходимую сумму (16 миллиардов) на всю инфраструктуру. В совместной заявке с Испанией и Португалией страна потратит меньшие деньги.

На проведение Мундиаля подали еще две заявки. Саудовская Аравия вместе с Египтом и Грецией, а также совместная заявка из Южной Америки от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

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