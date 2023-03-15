На засіданні Ради ФІФА оголосили про запуск нового турніру. Його планують проводити замість Клубного чемпіонату світу, який зазнав суттєвої реформи.

Починаючи з 2025 року, Клубний чемпіонат світу буде реформований. Турнір проводитимуть раз у 4 роки, а участь у змаганнях візьмуть 32 команди з усіх континентів світу.

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Досі Клубний Мундіаль проводився щорічно. Замість нього ФІФА вирішила організувати новий регулярний турнір, участь у якому візьмуть 6 команд. Це чемпіони головних клубних турнірів в усіх конфедераціях, а у фіналі переможець європейської Ліги чемпіонів зіграє проти сильнішого у міжконтинентальному плей-офф між іншими конфедераціями.

Вирішальний поєдинок буде зіграний на нейтральному полі. Турнір планують запустити у 2024 році. Інші деталі щодо формату змагань будуть оприлюднені згодом, інформує офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є Реал, який у фіналі обіграв Аль-Хіляль (5:3).

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