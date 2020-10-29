Манкунианцы уничтожили РБ Лейпциг (5:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, а Бруну Фернандеш сумел отличиться ассистом.

Бруну Фернандеш резко ответил на все слухи о конфликте с Сульшером

Для 26-летнего португальца это уже 12-я результативная передача в футболке МЮ, и по этому показателю он является лидером клуба со времен прихода на тренерский мостик Уле Гуннара Сульшера (декабрь 2018), сообщает Opta Sports.

Стоит отметить, что Юнайтед приобрел Бруну у Спортинга только зимой 2020-го.

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