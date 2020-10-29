Манкуніанці знищили РБ Лейпциг (5:0) у матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, а Бруну Фернандеш зумів відзначитись асистом.

Бруну Фернандеш різко відповів на всі чутки про конфлікт із Сульшером

Для 26-річного португальця це вже 12-та результативна передача у футболці МЮ, і за цим показником він є лідером клубу з часів приходу на тренерський місток Уле Гуннара Сульшера (грудень 2018-го), повідомляє Opta Sports.

Варто відзначити, що Юнайтед придбав Бруну у Спортінга лише взимку 2020-го.

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