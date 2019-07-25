"Ференцварош мог забить больше голов": Ребров – о победе своей команды над Валлеттой в Лиге чемпионов

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров остался доволен действиями своих подопечных в поединке второго квалификационного раунда ЛЧ против мальтийской Валлетты (3:1).

"Я абсолютно доволен результатом, но мы могли забить больше голов. Мы должны серьезно относиться к матчам квалификации Лиги чемпионов, потому что, как я сказал после домашнего матча с Лудогорцем, это был первый акт поединка. Гол Валлетты не меняет нашего плана на игру в выездном матче. Нам необходимо проанализировать сегодняшнюю игру и решить, какую тактику мы будем использовать в Мальте.

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Я увидел то, что и ожидал от Валлетты. В первые 5-10 минут они пытались оказывать на нас давление, а потом мы доминировали всю игру. Если бы мы использовали больше голевых моментов, мы бы достигли лучшего результата. Но матч завершился и теперь мы должны быть довольны этой победой со счетом 3:1", – цитирует Реброва официальный сайт клуба.

Ответный матч между соперниками состоится 30 июля, начало в 21:00.

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