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"Ференцварош міг забити більше голів": Ребров – про перемогу своєї команди над Валлеттою у Лізі чемпіонів

10:12 707 Читать на русском
"Ференцварош міг забити більше голів": Ребров – про перемогу своєї команди над Валлеттою у Лізі чемпіонів
Сергій Ребров (ліворуч) / Фото ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров залишився задоволеним діями своїх підопічних у поєдинку другого кваліфікаційного раунду ЛЧ проти мальтійської Валлетти (3:1).

 

"Я абсолютно задоволений результатом, але ми могли забити більше голів. Ми повинні серйозно ставитися до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів, тому що, як я сказав після домашнього матчу з Лудогорцем, це був перший акт поєдинку. Гол Валлетти не змінює нашого плану на гру у виїзному матчі. Нам необхідно проаналізувати сьогоднішню гру і вирішити, яку тактику ми будемо використовувати в Мальті.

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Я побачив те, що й очікував від Валлетти. У перші 5-10 хвилин вони намагалися чинити на нас тиск, а потім ми домінували всю гру. Якби ми використовували більше гольових моментів, ми б досягли кращого результату. Але матч завершився і тепер ми повинні бути задоволені цією перемогою з рахунком 3:1", – цитує Реброва офіційний сайт клубу.

Матч-відповідь між суперниками відбудеться 30 липня, початок о 21:00.

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Ліга чемпіонів Українці за кордоном Ференцварош - Валлетта Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров
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