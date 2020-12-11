Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд назвал команды, которые претендуют на победу в ЛЧ в сезоне 2020/21.

"Я считаю Баварию фаворитом. Второй претендент – Ливерпуль. Здорово видеть топ-клубы в плей-офф, там есть и английские ребята, а вот Манчестер Юнайтед разочаровал.

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Челси – "темная лошадка"? Возможно. Игроки команды только привыкают друг к другу, но мы уже видим, что Фрэнк (Лэмпард – прим.) Провел замечательную работу на трансферном рынке.

Им нужно пройти через рождественский и новогодний периоды, чтобы понять, повлияют ли травмы на состав команды и форму футболистов. Когда розыгрыш Лиги чемпионов возобновится, нам придется пересмотреть свои ожидания относительно отдельных команд, так как форма игроков и их травмы играют важную роль", – цитирует Фердинанда Daily Mail.

Заметим, Манчестер Юнайтед, в котором Рио Фердинанд провел значительную часть своей карьеры, вылетел из ЛЧ и поборется за трофей Лиги Европы.

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