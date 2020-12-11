Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд назвав команди, які претендують на перемогу в ЛЧ у сезоні 2020/21.

"Я вважаю Баварію фаворитом. Другий претендент – Ліверпуль. Здорово бачити топ-клуби в плей-офф, там є і англійські хлопці, а ось Манчестер Юнайтед розчарував.

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Челсі – "темна конячка"? Можливо. Гравці команди лише звикають один до одного, але ми вже бачимо, що Френк (Лемпард – прим.) провів чудову роботу на трансферному ринку.

Їм потрібно пройти через різдвяний і новорічний періоди, щоб зрозуміти, чи вплинуть травми на склад команди і форму футболістів. Коли розіграш Ліги чемпіонів відновиться, нам доведеться переглянути свої очікування щодо окремих команд, тому що форма гравців і їхні травми відіграють важливу роль", – цитує Фердінанда Daily Mail.

Зауважимо, Манчестер Юнайтед, в якому Ріо Фердінанд провів значну частину своєї кар'єри, вилетів з ЛЧ та побореться за трофей Ліги Європи.

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