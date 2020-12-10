Поражение от РБ Лейпциг (2:3) и вылет из Лиги чемпионов не повлияли на позиции норвежского специалиста, утверждаетTelegraph.

Моуринью попытался оправдать вылет Манчестер Юнайтед из Лиги чемпионов

Боссы "красных дьяволов" разочарованы неудачей, но положение в АПЛ и грамотная трансферная политика тренера дают повод для оптимизма. Манчестер Юнайтед с игрой в запасе отстает от лидеров (Ливерпуль и Тоттенхэм) всего на 5 очков. Очевидно, результаты команды и в дальнейшем будут находиться под пристальным контролем руководства, но в ближайшие месяцы увольнение Сульшера невозможно.

Напомним, норвежец возглавил Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года, заменив на посту Жозе Моуринью.

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