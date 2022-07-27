Фенербахче и Динамо встречаются в ответном матче 2 раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23. После первой игры команды остались при своем. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Победитель этой пары сыграет против австрийского Штурма. Вылетевший встретится с чешским клубом Словацко уже в рамках Лиги Европы. Отчетный поединок, как и онлайн-трансляция Фенербахче – Динамо на "Футбол 24", стартует 27 июля в 20:00. Сегодня – только вторая официальная игра киевского клуба с начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашей родины. В первой, неделю назад, украинцы и турки разошлись миром 0:0. Где смотреть матч Динамо – Фенербахче онлайн? Трансляция встречи в Украине состоится на кабельном телевидении, сайте компании Сетанта Спорт (app.setantasports.com), где нужно зарегистрироваться для бесплатного просмотра, а также на каналах "2+2" (с 15-минутной задержкой) и Динамо ТВ (через 20 минут после завершения игры).

Фенербахче – Динамо: анонс и прогноз на ответный матч 2 раунда квалификации Лиги чемпионов

На две команды всего одно изменение в стартовых составах после поединка, который состоялся неделю назад. Тисcеран в центре защиты Фенера заменил Азиза. Да и то даже эта перестановка произошла еще в перерыве упомянутого матча.

Фенербахче: Алтай – Осаи-Самуэль, Тисcеран, Салай, Кадиоглу – Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао – Кинг, Эннер Валенсия, Росси

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин