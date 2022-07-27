Переможець цєї пари зіграє проти австрійського Штурму. Той, хто вилетить, зустрінеться з чеським клубом Словацко вже у рамках Ліги Європи. Звітний двобій, як і онлайн-трансляція Фенербахче – Динамо на "Футбол 24", стартує 27 липня о 20:00. Сьогодні – лише друга офіційна гра київського клубу з початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої батьківщини. У першій, тиждень тому, українці та турки розійшлися миром 0:0. Де дивитися матч Динамо – Фенербахче онлайн? Трансляція зустрічі в Україні відбудеться на кабельному телебаченні, сайті компанії Сетанта Спорт (app.setantasports.com), де потрібно зареєструватися для безкоштовного перегляду, а також каналах "2+2" (із 15-хвилинною затримкою) та Динамо ТБ (через 20 хвилин після завершення гри).

Фенербахче – Динамо: анонс і прогноз на матч-відповідь 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

На дві команди лише одна зміна у стартових складах після поєдинку, який відбувся тиждень тому. Тіссеран у центрі захисту Фенера замінив Азіза. Та й навіть ця перестановка відбулася ще у перерві згаданого матчу.

Фенербахче: Алтай – Осаї-Самюель, Тіссеран, Салай, Кадіоглу – Кахведжі, Юксек, Вілліан Арао – Кінг, Еннер Валенсія, Россі

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Кравченко, Тимчик, Сирота, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Антюх, Гармаш, Ванат