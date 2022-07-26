Киевское Динамо сыграет в Стамбуле ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ против Фенербахче. Где смотреть поединок онлайн и на каком канале подскажет "Футбол 24".

Матч Фенербахче – Динамо стартует 27 июля в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Первая встреча команд в польской Лодзи завершилась нулевой ничьей.

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Игра Фенербахче – Динамо будет транслироваться по кабельному телевидению. Смотреть онлайн можно только на OTT-платформе Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Для просмотра трансляции необходимо зарегистрироваться. Просмотр матча снова будет бесплатным. В то же время, его не покажут на телеканалах Setanta Sports и Setanta Sports+, которые доступны для просмотра за платной подпиской, в частности, на MEGOGO или Oll.tv. Трансляция состоится только в отдельном приложении Сетанты.

Отметим, что телеканал "2+2" добавил в свою программную сетку матч Фенербахче – Динамо. Правда, поединок, вероятно, будет показан с задержкой. Начало трансляции – 20:15.

В заявку киевского Динамо на стамбульское противостояние попали 24 футболиста. В списке, в частности, не нашлось места нападающему Владиславу Супряге.

Напомним, что победитель дуэли в третьем раунде квалификации ЛЧ 2022/23 сыграет с австрийским Штурмом. Проигравшая команда опустится в Лигу Европы.

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