Отныне каждый желающий сможет приобрести пропуск на решающий поединок между турецкой и украинской командами.

Уже в среду, 27 июля, в Стамбуле состоится ответный матч 2-го тура квалификации Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо.

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Закрытая продажа билетов стартовала два дня назад, в субботу, 23 июля – приобрести их могли только представители футбольного клуба Фенербахче. В воскресенье тикеты стали доступны для владельцев абонементов на домашние матчи "желтых канареек". Ну а начиная с понедельника, 25 июля, пропуск на игру сможет купить каждый желающий.

Согласно градации ценовых сегментов существует 12 категорий билетов. Минимальная стоимость пропуска на матч составляет 180 турецких лир (примерно 370 грн), а максимальная – 3800 лир (около 7870 грн). Приобрести билет можно только онлайн. Однако специально для украинских болельщиков за день до матча, а также в день игры с 9:00 до 18:00 будет работать гостевая касса. Ее расположение можно узнать по ссылке.

Напомним, поединок состоится на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Начало встречи в 20:00.

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