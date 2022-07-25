Від сьогодні кожен бажаючий зможе придбати перепустку на вирішальний поєдинок між турецькою та українською командами.

Вже у середу, 27 липня, у Стамбулі відбудеться матч-відповідь 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів між Фенербахче і Динамо.

"Луческу знайде правильні варіанти": Кузнєцов назвав фактор, якого може не вистачити Динамо у дуелі з Фенербахче

Закритий продаж квитків стартував два дні тому, у суботу, 23 липня – придбати їх могли лише представники футбольного клубу Фенербахче. В неділю тікети стали доступними для власників абонементів на домашні матчі "жовтих канарок". Ну а починаючи з понеділка, 25 липня, перепустки на гру зможе купити кожен охочий.

Згідно градації цінових сегментів існує аж 12 категорій квитків. Мінімальна вартість перепустки на матч становить 180 турецьких лір (приблизно 370 грн), а максимальна – 3800 лір (близько 7870 грн). Наразі придбати квиток можна лише онлайн. Однак, спеціально для українських уболівальників за день до матчу, а також у день гри з 9:00 до 18:00 працюватиме гостьова каса. Її розташування можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок зустрічі о 20:00.

Динамо – Фенербахче: Луческу обламав план Жезуша в матчі ЛЧ – відкриття і дивні заміни, а турки знайшли змову суддів