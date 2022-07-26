Ответный матч квалификации в Лигу чемпионов между Фенербахче и Динамо будет более доступным для украинских болельщиков.

Телеканал "2+2" добавил в свою программную сетку матч Фенербахче – Динамо, так что зрители получат альтернативный источник для просмотра поединка.

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Несмотря на то, что игра начинается в 20:00, время начала трансляции на "2+2" – 20:15. Вероятно, матч будут показывать с задержкой. Также игру можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Напомним, первая встреча между Динамо и Фенербахче завершилась безголевой ничьей. Ответный матч запланирован на завтра, 27 июля.

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