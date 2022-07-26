Фенербахче – Динамо: матч транслюватимуть на безкоштовному телеканалі – є один нюанс
Матч-відповідь кваліфікації до Ліги чемпіонів між Фенербахче та Динамо буде доступнішим для українських вболівальників.
Телеканал "2+2" додав до своєї програмної сітки матч Фенербахче – Динамо, тож глядачі отримають альтернативне джерело для перегляду поєдинку.
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Попри те, що гра розпочинається о 20:00, час початку трансляції на "2+2" – 20:15. Ймовірно, матч показуватимуть з затримкою. Також зустріч можна буде подивитись на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Нагадаємо, перша зустріч між Динамо та Фенербахче завершилась безгольовою нічиєю. Матч-відповідь запланований на завтра, 27 липня.
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