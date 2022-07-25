Владислав Супряга и Владислав Кулач не играют из-за травм, сообщил журналист Виктор Вацко.

Динамо объявило состав на судьбоносный матч Лиги чемпионов против Фенербахче – есть только одна заметная потеря

Супряга регулярно играл на сборах, но именно перед матчами против Фенербахче в Лиге чемпионов получил повреждение. Пока нет информации о тяжести и сроках восстановления нападающего. А вот у Кулача все серьезно. Форвард пропустил летние спарринги и вряд ли поможет Динамо в ближайшем будущем.

Напомним, в первом матче против Фенера (0:0) Луческу выпустил на острие атаки Беседина, который под занавес встречи уступил место Ванату.

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