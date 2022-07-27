Фенербахче – Динамо: киевляне определились, в какой форме сыграют ответный матч ЛЧ
Команда Мирчи Луческу выбрала экипировку, в которой попытается пробиться в последний раунд квалификации Лиги чемпионов.
Уже сегодня, 27 июля, "бело-синие" в гостях проведут ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ против Фенербахче. Стартовый свисток раздастся в 20:00.
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Как информирует официальный сайт киевлян, утром состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, среди которых были утверждены комплекты формы. Динамо наденет бело-голубую экипировку, а вратарь – серую.
Первая встреча команд в Лодзи завершилась безголевой ничьей. Триумфатор дуэли выйдет в третий раунд квалификации ЛЧ, а неудачник вылетит в третий раунд отбора ЛЕ.
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