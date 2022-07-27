Команда Мирчи Луческу выбрала экипировку, в которой попытается пробиться в последний раунд квалификации Лиги чемпионов.

Уже сегодня, 27 июля, "бело-синие" в гостях проведут ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ против Фенербахче. Стартовый свисток раздастся в 20:00.

"Фенербахче сделал много трансферов, а Динамо – ни одного": пресс-конференция Луческу перед матчем ЛЧ

Как информирует официальный сайт киевлян , утром состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, среди которых были утверждены комплекты формы. Динамо наденет бело-голубую экипировку, а вратарь – серую.

Первая встреча команд в Лодзи завершилась безголевой ничьей. Триумфатор дуэли выйдет в третий раунд квалификации ЛЧ, а неудачник вылетит в третий раунд отбора ЛЕ.