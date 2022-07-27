Команда Мірчі Луческу обрала екіпірування, у якому спробує пробитись в останній раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Вже сьогодні, 27 липня, "біло-сині" у гостях проведуть матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Фенербахче. Стартовий свисток пролунає о 20:00.

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Як інформує офіційний сайт киян, вранці відбулась традиційна передматчева нарада щодо організаційних питань, серед яких були затверджені комплекти форми. Динамо одягне біло-блакитне екіпірування, а воротар – сіре.

Перша зустріч команд у Лодзі завершилась безгольовою нічиєю. Тріумфатор дуелі вийде у третій раунд кваліфікації ЛЧ, а невдаха вилетить у третій раунд відбору ЛЄ.

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