"Между Динамо и Фенербахче есть разница. Они будут играть дома, а мы играли вне дома. Они сделали много трансферов, а мы не сделали ни одного. У них фантастические фанаты, а за Динамо на стадионе болеют лишь женщины и дети, потому что мужчины борются за Украину. Нам приходится постоянно ездить по Европе, чтобы играть матчи и тренироваться. У нас не было своей базы для подготовки, а у Фенербахче она есть.

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Очень многие вещи делают большую разницу между нами. Но в футболе они могут ничего не решать. Все решится на поле. Мы готовы к ответному матчу. И готовы выиграть его.

Жорже Жезуш сказал, что динамовцы много фолили в первом матче? Это часть футбола и тактики. Мы не играли в официальных матчах много месяцев. Нам противодействовала сильнейшая команда. Мы начали игру очень осторожно, а итоговый результат я считаю справедливым. Считаю, что обе команды играли честно. Рефери очень часто свистел в пользу Фенербахче.

Жорже Жезуш – опытный и умный тренер. Безусловно, это важный матч и для Динамо, и для Фенербахче. Обе команды хотят попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Думаю, что соперник хорошо подготовится к игре. Мы сделаем то же, хотя у нас не самые лучшие кондиции. Мы не играли много месяцев, и у нас остались только украинские игроки, за исключением Кендзеры и Вербича.

Для больших клубов важно делать хорошие трансферы. И Фенербахче их сделал. У них очень техничные и быстрые игроки для чемпионата Турции. Впрочем, у стамбульцев почти не было моментов в первом матче. Могу вспомнить только момент Кинга. Да, они доминировали на поле, и на этом все", – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между турецкой и украинской командами состоится в среду, 27 июля. Начало встречи в 20:00.

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