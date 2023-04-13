Фаворит очевиден: УЕФА выбирает лучший гол недели Лиги чемпионов
Первые поединки 1/4 финала ЛЧ порадовали болельщиков отличными забитыми мячами.
УЕФА выбрал 4 игроков, претендующих на звание автора лучшего гола недели. Фаворитом является Родри. Полузащитнику Ман Сити удался роскошный дальний удар в девять ворот Баварии (3:0).
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Конкурентами испанца являются Николо Барелла (красивый удар головой Бенфици), Исмаэль Беннасер (завершил эффектную атаку имени Браима Диаса в матче против Наполи) и Марко Асенсио (дальний выстрел низом в ворота Челси). Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.
Напомним, ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на следующие вторник и среду (18-19 апреля соответственно).
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