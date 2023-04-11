Встреча Манчестер Сити и Баварии воспринималась как досрочный финал. Впрочем, одна команда оказалась на голову сильнее другой. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о первой части противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Голевой пас Холанда в стиле де Брюйне в видеообзоре матча Манчестер Сити – Бавария – 3:0

Манчестер Сити монструозный

Гвардиола в этот вечер не перемудрил, как он любит в Лиге чемпионов. Да и зачем – Манчестер Сити выиграл 8 предыдущих матчей с общим счетом 31:3. Пеп выпустил оптимальный состав в знакомой футболистам системе. 3-2-2-3 со Стоунзом в опорной. Отдельного упоминания стоит разве что Бернарду, вышедший на правый фланг атаки, где чаще появляется Марез.

Именно на том фланге разворачивались основные события в первом тайме. Левый край Баварии традиционно был активнее, ведь там острого Сане в атаке поддерживал быстрый Дэвис. Организованность и трудолюбие Силвы стала важными для успеха хозяев. Португалец прессинговал Дэвиса и замедлял соперника еще на чужой половине. Бернарду 8 раз сыграл в отборе (лучший в поле). И это на позиции вингера.

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Манчестер Сити действовал очень методично. Хозяева осторожно строили каждую атаку, терпеливо выискивали момент, когда в порядках Баварии появлялась дыра. Первый гол в каком-то смысле случайный, ведь Родри неотразимо пробил издали в девятку. Впрочем, если проследить ту атаку, то заметно, как "горожане" растянули соперника и освободили опорную для Родри (осталось лишь убрать Мусиалу).

Качественная структура владения помогала накрывать соперника сразу после потерь. Манчестер Сити переключался между высоким прессингом и средним защитным блоком. Прессинг создавал проблемы Баварии. В начале каждого тайма Зоммер со своими защитниками паниковал и был на грани пропущенного. Гости не выдерживали заданный темп, много ошибались. Следствием стал второй гол и еще десяток острых допущенных ударов.

Что там с треблом, Бавария?

Юлиана Нагельсманна уволили из-за "страха потерять требл". Мол, команда не прогрессировала, а Томас Тухель благодаря своему опыту лучше разберется в топ-матчах. Некоторые вообще называли его экспертом по противодействию Гвардиоле. Он пришел в Челси в январе и до конца сезона трижды обыграл Манчестер Сити, в том числе в финале Лиги чемпионов-2020/21.

Правда, Пеп придумал контрплан и успел взять два уверенных реванша, закрыв ту команду Тухеля полностью. Сегодня такая участь постигла новую команду Тухеля. Бавария предстала на Этихаде непонятной. Плохой прессинг, безыдейная позиционная атака. Манчестер Сити контролировал каждую фазу игры и каждую зону поля. Гости предложили только дальние удары Сане.

Тухель не сделал мгновенных кардинальных изменений в Баварии, как в свое время в Челси. Не было необходимости: команда сохранила прекрасную базу от Флика и получила прокачку от Нагельсманна. Томас лишь совершенствует детали. Сегодня он почти скопировал состав из Классикера. Только Гнабри вместо травмированного Шупо-Мотинга и Мусиала вместо Мюллера (тезка, наверное, был более полезен в роли ассистента на бровке).

Сказалась потеря Шупо-Мотинга. Еще со времен Нагельсманна видно, что команде тяжело играть без ориентира впереди. Гнабри бродил по полю в роли "ложной" девятки, а его партнеры на подступах к чужой штрафной не имели адресата для проникающей передачи. Тухель не придумал никакого решения. Вылет из Кубка Германии от Фрабурга, 0:3 от Сити в Лиге чемпионов – не такого ждали Кан и Салихамиджич от смены тренера.

Нагельсманн – игрушка в руках капризной Баварии. В Мюнхене запаниковали и пошли против здравого смысла

Гвардиола не испугался добить Тухеля

Гвардиола и Тухель давно восхищаются работой друг друга и всегда с огромным уважением говорят о коллеге. Есть известная история, как они встретились в мюнхенском баре и выдали грандиозный диалог о всей в мире тактике. Пеп советовал Баварии сделать Томаса своим преемником. Но сегодня полностью обыграл визави.

Учитываем стартовые условия: Пеп работает с Манчестер Сити 7 лет, а Тухель пришел в Баварию 10 дней назад. Однако кадровый потенциал сравним. Когда Гвардиола последний раз играл против Челси Тухеля, то при счете 1:0 откатился назад из-за страха силы соперника в переходных фазах. Похоже, Баварию он боялся меньше.

После перерыва Манчестер Сити начал даже агрессивнее прессинговать и раскрывать игру. Следствием стал второй гол, когда Грилиш отобрал мяч у Упамекано и пяткой бросил в прорыв Холанда, а тот элегантно ассистировал Силве. Пеп выпустил Альвареса и заканчивал с двумя форвардами. Шансов было достаточно. У игроков Баварии тряслись ноги.

"Горожане" в последней трети игры добивали гостей из Мюнхена. Холанд сделал счет разгромным, замкнув дальнюю штангу. 1.92xG против 0.83xG, 4:1 по явным моментам, 13:5 по ударам из пределов штрафной. И 3:0 на табло. Уверенная победа Манчестер Сити, после которой ответный матч превращается в формальность.