УЄФА обрав 4 гравців, які претендують на звання автора найкращого гола тижня. Фаворитом є Родрі. Півзахиснику Ман Сіті вдався розкішний дальній удар у самісіньку дев'ять воріт Баварії (3:0).

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Конкурентами іспанця є Ніколо Барелла (красивий удар головою Бенфіці), Ісмаель Беннасер (завершив ефектну атаку імені Браїма Діаса у матчі проти Наполі) та Марко Асенсіо (дальній постріл низом у ворота Челсі). Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Rodri, Barella, Bennacer, Asensio...



Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на наступні вівторок та середу (18-19 квітня відповідно).

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