Как сообщалось ранее, Шахтер будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Накануне "горняки" запустили продажу билетов на поединки самого престижного евротурнира и за первый день сумели реализовать 10 тысяч пакетов (3 билета на поединки группового этапа в Гамбурге), информирует пресс-служба дончан.

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Цена на пакеты стартует от 78 евро и доходит до 1440 евро. Приобрести их можно по ссылке. К слову, Фолькспаркштадион может вместить 51 500 зрителей на международных матчах (прошлогодняя "домашняя" арена "горняков" в еврокубках – Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве – имела около 32 000 посадочных мест).

Интересно, что первыми покупателями стали в основном немецкие болельщики – 1 этап продажи, который продлится до 23 августа, дает право на приобретение пропусков владельцам абонементов Шахтера и Гамбурга и членам клуба HSV.

На втором этапе (24-31 августа) билеты поступят в свободную продажу (при наличии). Один болельщик сможет приобрести 4 пакета Лиги чемпионов. Дальнейшие этапы продажи будут известны после жеребьевки группового раунда, которая состоится 31 августа в швейцарском Ньоне.

Напомним, последний раз Фолькспаркштадион принимал матч Лиги чемпионов в далеком 2006 году. Тогда в декабре Гамбург одолел московский ЦСКА со счетом 3:2.

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