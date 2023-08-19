Як повідомлялось раніше, Шахтар гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2023/24 у німецькому Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон. Напередодні "гірники" запустили продаж квитків на поєдинки найпрестижнішого євротурніру і за перший день зуміли реалізувати 10 тисяч пакетів (3 квитки на поєдинки групового етапу у Гамбурзі), інформує прес-служба донеччан.

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Ціна на пакети стартує від 78 євро і доходить до 1440 євро. Придбати їх можна за посиланням. До слова, Фолькспаркштадіон може вмістити 51 500 глядачів на міжнародних матчах (минулорічна "домашня" арена "гірників" у єврокубках – Стадіон Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві – мала близько 32 000 посадкових місць).

Цікаво, що першими покупцями стали в основному німецькі вболівальники – 1 етап продажу, який триватиме до 23 серпня, дає право на придбання перепусток власникам абонементів Шахтаря і Гамбурга та членам клубу HSV.

На другому етапі (24–31 серпня) квитки надійдуть у вільний продаж (у разі наявності). Один уболівальник зможе придбати 4 пакети Ліги чемпіонів. Подальші етапи продажу будуть відомі після жеребкування групового раунду, який відбудеться 31 серпня у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, востаннє Фолькспаркштадіон приймав матч Ліги чемпіонів у далекому 2006 році. Тоді у грудні Гамбург здолав московський ЦСКА з рахунком 3:2.

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