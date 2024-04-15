"Каждый игрок в моей команде хочет победить. ПСЖ никогда не удавалось пройти квалификацию после поражения в первом матче дома, но завтра будет день, когда мы сделаем это и выйдем в следующий раунд. Мы убеждены, что сможем переломить ситуацию. Ответный матч будет другим. У нас было время проанализировать и улучшить нашу игру. Результат первой встречи не отражает того, чего мы заслуживали.

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Мы поднимаемся после падений, в этом вся суть спорта высшего уровня. Спортсмен должен это знать. На тренировке мы смогли хорошо подготовить нашу стратегию. Опять же, мы готовы играть в свою игру. Барса может использовать длинные передачи на Левандовски. Предположу, что игра будет похожей – с голами обеих команд", – цитирует Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч Барселона – ПСЖ состоится во вторник, 16 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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