Дембеле забил Барселоне в первом четвертьфинале Лиги чемпионов и очень эмоционально отпраздновал. Это возмутило болельщиков Барселоны, за которую Усман выступал шесть сезонов.

ПСЖ – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

Француз даже не пытался сдерживаться, как делают футболисты, забивая в ворота бывшей команды. Он прыгал и всем видом показывал, что Барса – враг.

Каталонские фанаты не готовы с таким мириться. В соцсетях призывают устроить Дембеле гостеприимство в стиле Фигу в ответном матче 16 апреля. В Луиша после трансфера в Реал бросили свиную голову.

Дембеле перешел из Барселоны в ПСЖ летом прошлого года. В Испании вингер мало играл из-за травм и имел проблемы с дисциплиной. Барса купила его за 105+40 млн евро, а продала за 50 млн.

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