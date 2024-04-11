Дембеле забив Барселоні у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів і дуже емоційно відсвяткував. Це обурило вболівальників Барселони, за яку Усман виступав шість сезонів.

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Француз навіть не намагався стриматися, як роблять футболісти, забиваючи у ворота колишньої команди. Він стрибав і всім виглядом показував, що Барса – ворог.

Каталонські фанати не готові з таким миритися. У соцмережах закликають влаштувати Дембеле гостинність у стилі Фігу в матчі-відповіді 16 квітня. В Луїша після трансферу в Реал кинули свинячу голову.

Дембеле перейшов з Барселони в ПСЖ влітку минулого року. В Іспанії вінгер мало грав через травми та мав проблеми з дисципліною. Барса купила його за 105+40 млн євро, а продала за 50 млн.

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