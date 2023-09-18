Представители фан-группировки Милана с Курвы Суд раскрыли Gazzetta dello Sport свои планы по поводу приветствия Сандро Тонали во время матча между "россонери" и Ньюкаслом. Согласно источнику, у фанатов Милана нет ненависти к Тонали: болельщики понимают, что клуб сам вынудил полузащитника уйти. Слова Тонали о том, что это был его выбор и что "настало время для перемен", никто всерьёз не воспринял – это были стандартные фразы для нового клуба и его болельщиков.

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Когда Тонали выйдет на поле для разминки перед матчем, фанаты "россонери" встретят его аплодисментами. Точно так же болельщики готовятся поприветствовать игрока сборной Италии во время оглашения составов.

Сообщается, что в фанатской среде считается, что между уходами из Милана Джиджи Доннаруммы и Сандро Тонали – гигантская пропасть. Если вратарь ПСЖ считается среди болельщиков предателем и освистывается во время каждого матча на Сан-Сиро, то Тонали продолжает оставаться "своим человеком".

Матч Милан – Ньюкасл состоится во вторник, 19 сентября. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

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