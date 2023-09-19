Уболівальники Мілана влаштували засідку двом фанатам Ньюкасла, які приїхали в Італію на матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Як інформує Daily Mail, 58-річний уболівальник "сорок" Едді Маккей зазнав нападу.

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Близько восьми фанатів Мілана в балаклавах напали на нього ззаду в районі Навільї і завдали два ножових поранення в руку і одне поранення в поперек. Повідомляють, що нападники використовували мачете.

Син Маккея Росс дістав удар кийком по голові, після чого міланська банда зірвала з обох англійців футболки Ньюкасла. Після інциденту обох постраждалих англійців доправили в лікарню.

На матчі Мілан – Ньюкасл, який відбудеться сьогодні, очікується присутність близько 4 тисяч англійських уболівальників.

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