Накануне матча между греческим и хорватским клубами, который запланирован на 8 августа, в квалификации Лиги чемпионов произошли жестокие столкновения между ультрас команд.

Погиб фанат Динамо, защищавший Украину от российских оккупантов – он был на "нуле" под Бахмутом

Как сообщает RMC Sport, в результате драки погиб болельщик АЕКа. 22-летний парень получил ножевое ранение. Его срочно доставили в больницу, но он скончался от полученных травм. По данным СМИ, ультрас Динамо Загреб хотели прорваться на стадион. Болельщики были вооружены палками и железными прутьями. По меньшей мере 8 человек получили серьезные ранения. Полиция задержала 98 представителей ультрас.

Отмечается, что УЕФА запретила загребским фанатам посещать матч между АЕКом и Динамо из-за большого риска насилия. Впрочем, хорваты пренебрегли запретом.

В Аргентине вооруженные фанаты напали на футболистов после прощального матча легенды