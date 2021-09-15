"Мы все очень счастливы и рады стать участниками группового этапа Лиги чемпионов. Мы к этому очень долго шли. Сбылась наша мечта. Я уверен в каждом из своих ребят. Уверен, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы показать хороший футбол в этих 6 матчах.

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Тем более, что у нас очень сильная группа – это Реал, это Интер, это Шахтер. Поэтому я горд за Шериф, что у него есть шанс показать себя с лучшей стороны. Я надеюсь, что мы готовы к этому.

Говорит ли то, что Шахтер провел свое предматчевую тренировку не в Молдове, а в Украине о недооценке Шерифа? Не думаю, что это так. Я внимательно смотрел пресс-конференцию Де Дзерби. Он очень уважительно отнесся к нашему клубу. Они понимают, что в групповом этапе уже нет слабых соперников. Все сейчас уровне. То, что они здесь не тренировались – выбор главного тренера.

Они очень серьезно готовятся. Я хорошо знаю эту команду. Команда, в которой 12 или более бразильцев, и все бразильцы – качественные, они стоят больших денег. Думаю, недооценки нет. Нас ждет увлекательный и хороший матч с сильным соперником.

Если и будет недооценка, то это только плюс нам. Это хорошо. Если этого не будет – ничего страшного, мы готовы. Я сам в интервью сказал, что понимаю, что нас считают аутсайдерами. Это их право. Я с этим не согласен. Мы готовы к этому турниру, мы будем драться, мы будем играть. Если мы это будем делать, то результат тоже будет положительным.

Относительно слов, которые я скажу своим игрокам перед матчем... Я найду эти слова. Хотя, когда команда попадает в Лигу чемпионов, то футболисты сами должны понимать, где мы. Мотивация, наверное, не нужна. Самое важное – выполнить то, что мы нарабатывали. А результат – давайте дождемся игры. После нее мы поймем, кто лучше изучил соперника и подготовился", – сказал Вернидуб на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый в истории молдавского футбола поединок в групповом этапе Лиги чемпионов тираспольский Шериф проведет уже сегодня, 15 сентября. Начало встречи с Шахтером в 19:45.

Шериф – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов