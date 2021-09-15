"Ми всі дуже щасливі і раді стати учасниками групового етапу Ліги чемпіонів. Ми до цього дуже довго йшли. Збулася наша мрія. Я впевнений у кожному зі своїх хлопців. Упевнений, що ми докладемо максимум зусиль для того, щоб показати хороший футбол в цих 6 матчах.

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Тим більше, що у нас дуже сильна група – це Реал, це Інтер, це Шахтар. Тому я гордий за Шериф, що у нього є шанс показати себе з найкращого боку. Я сподіваюся, що ми готові до цього.

Чи говорить те, що Шахтар провів своє передматчеве тренування не в Молдові, а в Україні про недооцінку Шерифа? Не думаю, що це так. Я уважно дивився прес-конференцію Де Дзербі. Він дуже шанобливо поставився до нашого клубу. Вони теж розуміють, що у груповому етапі вже немає слабких суперників. Всі на даний момент рівні. Те, що вони тут не тренувалися – вибір головного тренера.

Вони теж дуже серйозно готуються. Я добре знаю цю команду. Команда, в якій 12 або більше бразильців, і всі бразильці – якісні, вони коштують великих грошей. Думаю, недооцінки немає. Нас чекає захоплюючий і хороший матч з сильним суперником.

Якщо і буде недооцінка, то це тільки плюс нам. Це добре. Якщо цього не буде – нічого страшного, ми готові. Я сам в інтерв'ю сказав, що розумію, що нас вважають аутсайдерами. Це їх право. Я з цим не згоден. Ми готові до цього турніру, ми будемо битися, ми будемо грати. Якщо ми це будемо робити, то результат теж буде позитивним.

Щодо слів, які я казати своїм гравцям перед матчем... Я знайду ці слова. Хоча, коли команда потрапляє у Лігу чемпіонів, то футболісти самі повинні розуміти, де ми. Мотивація, напевно, не потрібна. Найважливіше – виконати те, що ми напрацьовували. А результат – давайте дочекаємося гри. Після неї ми зрозуміємо, хто краще вивчив суперника і підготувався", – сказав Вернидуб на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший в історії молдовського футболу поєдинок у груповому етапі Ліги чемпіонів тираспольский Шериф проведе вже сьогодні, 15 вересня. Початок зустрічі з Шахтарем о 19:45.

Шериф – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів