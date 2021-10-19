"Конечно, у нас нет другого выхода, кроме как выиграть этот матч. Если этого не сделаем, то практически вылетим. Но после воскресной игры мы полны уверенности, и, имея за спиной болельщиков, мы можем добыть три необходимых очка. Я счастлив вернуться. На днях я чувствовал себя хорошо, была хорошая ночь, особенно потому, что мы победили.

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Раньше я видел Барсу только снаружи. Стадион очень впечатляющий. Теперь это моя команда, это действительно приятно. Для меня имела значение только победа в матче против Валенсии. Я не ожидал такого теплого приема от фанатов. Теперь я должен отблагодарить их. Я стараюсь усердно тренироваться, а потом решать тренеру. Единственный способ заработать место в команде – хорошая работа.

Голы придут сами по себе. Труднее, если ты слишком много думаешь об этих вещах. Самое главное – победить. Я никогда не ставил цели перед собой. Я просто пытаюсь закончить сезон настолько хорошо, насколько могу. Моя цель – хорошо играть, участвовать во многих матчах и, надеюсь, выиграть трофей в конце", – приводит слова Агуэро официальный сайт Барселоны.

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