"Звичайно, у нас немає іншого виходу, крім як виграти цей матч. Якщо цього не зробимо, то практично вилетимо. Але після недільної гри ми сповнені впевненості, і, маючи за спиною уболівальників, ми можемо здобути три необхідні очки. Я щасливий повернутися. Днями я почувався добре, була хороша ніч, особливо тому, що ми перемогли.

Барселона – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Раніше я бачив Барсу тільки зовні. Стадіон дуже вражаючий. Тепер це моя команда, це дійсно приємно. Для мене мала значення тільки перемога в матчі проти Валенсії. Я не очікував такого теплого прийому від фанатів. Тепер я повинен віддячити їм. Я намагаюся старанно тренуватися, а потім вирішувати тренеру. Єдиний спосіб заробити місце в команді – хороша праця.

Голи прийдуть самі по собі. Важче, якщо ти занадто багато думаєш про ці речі. Найголовніше – перемогти. Я ніколи не ставив цілі перед собою. Я просто намагаюся закінчити сезон настільки добре, наскільки можу. Моя мета – добре грати, брати участь у багатьох матчах і, сподіваюся, виграти трофей в кінці", – наводить слова Агуеро офіційний сайт Барселони.

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