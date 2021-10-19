Барселона и Динамо Киев встретятся в третьем туре ЛЧ 2021/22. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Динамо стартует 20 октября в 19:45 по Киеву. Поединок группы E состоится на Камп Ноу, а "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

После двух туров ЛЧ каталонцы не набрали ни одного очка и идут последними в квартете, проиграв Баварии и Бенфике с одинаковым счетом 0:3. Динамо с одним пунктом занимает третью строчку. Обе команды не забили еще ни одного мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Мирча Луческу попытается взять реванш у Рональда Кумана за два поражения в прошлом сезоне.

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На территории Украины поединок уже традиционно покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) нужна оплаченная подписка. Игру прокомментируют Александр Новак и Виталий Кравченко.

Также онлайн-трансляция матча Барселона – Динамо будет доступна на платформе Volia TV.

Заметим, Барселона и Динамо встречались в групповом турнире Лиги чемпионов 2020/21. Тогда на Камп Ноу "бело-синие" проиграли 1:2, а в Киеве потерпели разгром 0:4. В общем команды сыграли между собой 10 матчей – 7 поединков выиграли "сине-гранатовые", а еще 3 игры завершились триумфом Динамо.

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