"Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, то это будет катастрофа для всего украинского футбола. Я считаю, что футболист должен играть.

Шахтер до сих пор не принял решение о продаже Мудрика в Байер, – Цыганык

Мне звонили по телефону несколько нидерландских футболистов, которые сказали, что у него отличный дриблинг. Пас, который он выдал на Довбика – это просто наслаждение для футбола. Я надеюсь, что он так и дальше будет прогрессировать", – сказал Левченко в комментарии Футбол NEWS.

Мудрика активно сватают в Байер, который якобы готов заплатить Шахтеру 20 млн евро.

Байєр – ідеальний варіант для Мудрика. Шахтар повинен його відпустити