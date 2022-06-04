"Если Мудрик не заиграет в основе, это будет катастрофа для украинского футбола": европейцы в восторге от звездочки
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко высоко оценивает потенциал Михаила Мудрика.
"Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, то это будет катастрофа для всего украинского футбола. Я считаю, что футболист должен играть.
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Мне звонили по телефону несколько нидерландских футболистов, которые сказали, что у него отличный дриблинг. Пас, который он выдал на Довбика – это просто наслаждение для футбола. Я надеюсь, что он так и дальше будет прогрессировать", – сказал Левченко в комментарии Футбол NEWS.
Мудрика активно сватают в Байер, который якобы готов заплатить Шахтеру 20 млн евро.
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