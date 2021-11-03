На 8-й минуте Додо требовал пенальти, когда Менди схватил его за плечо, а на 68-й Каземиро вполне мог получить вторую желтую за подкат против Мудрика.

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"Первый момент. Он кладет на него руку, и они оба останавливаются. Это не ответственность VAR, но он не должен трогать его рукой. Если бы судья засвистел, пришлось бы это проглотить. Для меня это больше телевизионный пенальти, чем реальность на поле. Защитник не должен так играть... Если назначат пенальти, у тебя не будет аргументов

Второй. Он простил Каземиро вторую желтую, это фол сзади. Но он даже нарушения не зафиксировал", – цитирует Гонсалеса AS.

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