Сразу двое представителей Шахтера – голкипер Дмитрий Ризнык и защитник Николай Матвиенко – попали в символические сборные 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Коля, що з ногою?": Шахтар дивує в ЛЧ, але не всіх – чому запитань більше, ніж відповідей, а комусь треба в бухгалтерію

В частности, WhoScored включил в свою одиннадцатку нашего вратаря, поставив ему оценку 8,3. В свою очередь SofaScore нашел место в команде и для Матвиенко: Николай заработал 8,1 балла, а Ризнык – 9,0.

Напомним, в матче 5-го тура ЛЧ Шахтер минимально обыграл Антверпен и гарантировал себе как минимум участие в Лиге Европы. Матвиенко забил победный гол, а Ризнык совершил 6 сейвов.

Шахтер обыграл Антверпен и взял евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-Ризнык