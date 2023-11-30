Одразу двоє представників Шахтаря – голкіпер Дмитро Різник та захисник Микола Матвієнко – потрапили до символічних збірних 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Зокрема, WhoScored включив до своєї одинадцятки нашого воротаря, поставивши йому оцінку 8,3. Натомість SofaScore знайшов місце у команді і для Матвієнка: Микола заробив 8,1 бала, а Різник – 9,0.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру ЛЧ Шахтар мінімально обіграв Антверпен і гарантував собі як мінімум участь у Лізі Європи. Матвієнко забив переможний гол, а Різник здійснив 6 сейвів.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник